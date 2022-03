Huitfeldt reiser til Egypt for å drøfte grønt skifte

– Jeg reiser nå for å styrke kontakten mellom Norge og Egypt. Jeg ser særlig fram til å diskutere regionale spørsmål og klimaendringer, og i den forbindelse vil jeg også fremme norsk næringsliv og grønne løsninger, sier Huitfeldt i en pressemelding.

Egypt er vert for FNs klimakonferanse (COP27) i november, og Huitfeldt sier at det er viktig for Norge å ha en dialog med Egypt ettersom landet er en regional stormakt.

Menneskerettigheter er ikke nevnt i pressemeldingen fra departementet onsdag. Egypt har fått kraftig kritikk for sin behandling av opposisjonelle etter at president Abdel Fattah al-Sisi tok makten i et kupp i 2013.

Ni år etter Sisis maktovertakelse, som skjedde etter store demonstrasjoner mot Egypts første folkevalgte president og få år etter den såkalte arabiske våren, har kritikken mot den autoritære lederen stort sett stilnet.

Men myndighetene fortsetter å slå hardt ned på opposisjonelle og menneskerettighetsaktivister, ifølge blant andre Amnesty International.

I slutten av januar ble ytterligere ti medlemmer av Det muslimske brorskapet dømt til døden.