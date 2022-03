Stortingssalen brøt ut i full applaus da Volodymyr Zelenskyj dukket opp på storskjermene onsdag ettermiddag. Den ukrainske presidenten svarte med å ta seg til hjertet og nikke.

Zelenskyj påpekte at selv om Norge og Ukraina ikke har felles grenser, så har landene Russland som felles nabo som står mot våre felles verdier.

– Dere i Norge opplever også nye trusler ved grensen til Russland. De har bygget opp veldig store militærstyrker i Arktis som ikke kan forklares med sunn fornuft. Mot hvem og hvorfor gjør de dette, sa han.

Ba om våpen

Zelenskyj ba Norge om å bidra med våpen og skru opp sanksjonene mot Russland. Han nevnte blant annet våpensystemer som kan bidra til å senke skip og ødelegge militære kjøretøy.

– Våpnene dere kan hjelpe oss med, vil kunne hjelpe oss i kampen for vår frihet og deres frihet, sa den ukrainske presidenten, som også ba Norge om å nekte russiske skip å legge til havn.

Saken fortsetter under bildet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er den fjerde utenlandske gjesten i historien som taler i Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB

– Den eneste måten å få Russland til å søke frihet på, er å flere sanksjoner. Jeg er trygg på at et land som deler ut Nobels fredspris hvert år, forstår betydningen av fred bedre enn noe annet land, sa han.

Inviterer til barnetog

Han snakket også om de enorme ødeleggelsene som preger hjemlandet som følge av russiske bomber og granater. Norske myndigheter ble invitert til å bidra til gjenoppbyggingen av landet, når det blir tid for det.

Zelenskyj trakk også fram Norges feiring av nasjonaldagen og sa at det er en vakker tradisjon å arrangere barnetog for alle barn i Norge.

– I år vil dere også ha ukrainske barn i disse togene, barn som har flyktet og søkt tilflukt i Norge.

– Når vi igjen har fred i Ukraina, ønsker jeg å invitere dere til å delta i et slikt tog i Kyiv på en av våre nasjonale høytider for å feire vår felles fred og våre barns fremtid, sa Zelenskyj.

Trakk fram vikinghistorie

Zelenskyj dro fram både kongesagaer og frigjøringen av Finnmark i sin tale til de norske folkevalgte.

– For tusen år siden var norske vikinger våre gjester i Kyiv, og deltok i dannelsen av Kyiv-riket. Rus' og Ukraina ble kalt Gardariket i sagaene, sa han.

Han kalte dette Norges og Ukrainas felles arv. Videre pekte han på Harald Hardrådes første kone – Jelisaveta Jaroslavna, populært kalt Ellisiv av Kyiv. Med henne fikk Hardråde to døtre, født i 1046. Den ukrainske presidenten begikk en liten kunstnerisk frihet da han kalte Jaroslavna mor til Olav Kyrre, da han var barn av Harald Hardrådes andre kone, Tora Torbergsdatter.

– Vi forsvarer vår historie i fellesskap. For 77 år siden var en ukrainer fra Sumy den første allierte soldaten som satte fot i Kirkenes, sier Zelenskyj.

Den ukrainske presidenten er etter hvert blitt kjent for å trekke historiske paralleller i sine taler til verdens nasjonalforsamlinger.

Historisk tale

Zelenskyj har de siste ukene talt til nasjonalforsamlinger i en rekke vestlige land, blant annet USA, Tyskland, Danmark og Sverige. Onsdag var det altså Stortingets tur.

Kun ved to tidligere anledninger har utenlandske gjester fått tale i stortingssalen.

Winston Churchill var den første da han besøkte Norge i 1948. Så skjedde det igjen i 2014. Den neste anledningen kom ikke før 2014, da danske Folketingets formann Mogens Lykketoft og den svenske Riksdagens talmann Per Westerberg talte under 200-årsjubileet for den norske grunnloven.