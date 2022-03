Zelenskyj ønsket velkommen i Stortinget med stående applaus

– President Zelenskyj, en varm velkomst til Stortinget, det norske parlamentet, sa stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) da han ønsket den ukrainske presidenten velkommen.

Han viste til at utenlandske gjester kun ved to tidligere anledninger har fått tale i stortingssalen.

Den ene var Winston Churchill som fikk æren da han besøkte Norge i 1948. Den neste anledningen kom ikke før 2014, da danske Folketingets formann Mogens Lykketoft og den svenske Riksdagens talmann Per Westerberg talte under 200-årsjubileet for den norske grunnloven.

– Har invadert landet vårt fra tre retninger – nord, sør og øst

De siste ukene har den ukrainske presidenten holdt taler for de folkevalgte i en rekke vestlige land, blant annet USA, Tyskland, Danmark og Sverige.

Etter stående applaus fra stortingssalen begynte president Volodymyr Zelenskyj sin tale. Han beskrev hvordan krigens herjinger har rammet landet.

– Dette er den 34. dagen etter Russlands invasjon. Styrkene har invadert landet vårt fra tre retninger – nord, sør og øst, sa Ukrainas president i Stortinget.

– Miner er til fare for skip, havner og alle land rundt Svartehavet

Sykehus, flyplasser og matvarelagre er blitt rammet, i tillegg til mange tusen bygninger og flere landsbyer.

– Hver kveld gjennomfører russiske styrker nye angrep mot sivile og mot infrastruktur, sa han.

I Svartehavet driver miner i sjøen. De er til fare for skip, havner og alle land rundt Svartehavet. De er ikke bare en trussel mot mennesker, men også mot miljøet, sa han.

