Ukraina sier det er gjort framgang i forhandlingene

Under tirsdagens forhandlingsmøte i Istanbul lyttet de russiske utsendingene ifølge Zjovkva for første gang til det ukrainerne hadde å si i stedet for å komme med ultimatum.

Kreml hevder på sin side at det ikke kom noe lovende ut av møtet i Istanbul.

– Vi kan ikke si at det var lovende eller ble gjort noe gjennombrudd, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Uttalelsen står i kontrast til det den russiske forhandlingslederen Vladimir Medinskij sa etter møtet i Istanbul.

– Diskusjonene med den ukrainske delegasjonen har vært konstruktive og meningsfulle, sa han.

I et intervju med BBC understreker Zjovkva at det er helt uaktuelt for Ukraina å gi slipp på «en eneste tomme» av ukrainsk territorium.

Han avviser også at Russland har trukket tilbake styrker fra områdene rundt Kyiv og Tsjernihiv, til tross for løftet om å trappe ned angrepene der.

Ifølge britisk etterretning har Russland trukket noen av styrkene tilbake til Hviterussland, og Kyivs varaordfører Mykola Povoroznyk opplyste onsdag at det i løpet av natten ikke hadde vært russiske angrep mot byen.