Biden om Russlands varslede nedtrapping: – Vi får se

– Vi får se om de gjennomfører, sa Biden.

Rett før han møtte pressen, hadde Biden hatt telefonmøte med lederne for Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia.

– Vi ser ut til å være samstemte om at vi bare må se hva Russland har å tilby, sa Biden.

Russlands forsvarsledelse sa tirsdag at de vil «drastisk redusere» angrepene mot de nordlige byene Kyiv og Tsjernihiv.

Viseforsvarsminister Aleksandr Fomin sier at beslutningen om å trappe ned angrepene mot de to ukrainske byene er tatt for «å øke den gjensidige tilliten slik at det kan forhandles fram og undertegnes en fredsavtale med Ukraina», ifølge Financial Times' korrespondent i Moskva, Max Seddon.