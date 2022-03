Ap krymper med 1,7 prosentpoeng til 20,9 prosent, ifølge målingen som er gjennomført av Norstat på vegne av NRK og Aftenposten.

Sp går på sin side ned med 0,6 prosentpoeng til 8,5 prosent.

– Jeg tror det at når du har regjeringsansvar i en tid hvor folk opplever at det blir dyrere strøm, det kan bli dyrere mat, og prisen på pumpa går opp og ned, så er det ikke uvanlig at de som sitter med ansvaret, får en trøkk av det, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Dersom dette hadde vært et valgresultat, ville regjeringen ha mistet 20 mandater på Stortinget, og de rødgrønne ville kun hatt flertall med støtte fra MDG. Samtidig rykker Høyre solid fram med hele 2,4 prosentpoeng til 27,3 prosent. Erna Solbergs parti er på denne målingen hele 6,4 prosentpoeng foran Ap.

For de øvrige partiene er oppslutningen slik: Frp 12,5 (+1,6), SV 7,8 (-0,1), Rødt 6,9 (-2), KrF 4,6 (+0,4), MDG 4,2 (+0,8), Venstre 4,1 (-0,2), Andre 3,2 (-0,8).