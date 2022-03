Sikkerhetsgarantier:

* Ukraina vil ha juridisk bindende sikkerhetsgarantier fra vestlige land, som vil være på linje med eller bedre enn Natos kollektive sikkerhetsgaranti (også kjent som artikkel 5).

* Slik vil de sikre seg at de vil få hjelp i tilfelle et framtidig angrep. Som garantister ønsker Ukraina å ha USA, Kina, Frankrike og Storbritannia fra FNs sikkerhetsråd, samt Tyskland, Polen, Tyrkia og Israel.

Nøytralitet istedenfor Nato:

* Med slike sikkerhetsgarantier kan Ukraina i prinsippet bli en nøytral stat, uten planer om å slutte seg til Nato, noe ukrainerne selv nevnte under samtalene.

* Faren for at Ukraina blir med i Nato var blant begrunnelsene Russland oppga for sin invasjon av Ukraina 24. februar.

Ingen utenlandske militærbaser:

* Ukraina vil heller ikke åpne for å ha utenlandske militærbaser på sitt territorium.

* Derimot vil de fortsatt åpne for militærøvelser med sikkerhetsgarantistene på ukrainsk jord.

EU-medlemskap:

* Ukraina insisterer på at landets sikkerhetspolitiske nøytralitet ikke må blokkere landets ambisjoner om å bli EU-medlem.

* Videre vil de ha hjelp fra sikkerhetsgarantistene i EU-søknadsprosessen.

Territorium:

* Ukraina foreslår at man ikke behandler spørsmålet om Krim og utbryterregionene i Donbas, som midlertidig skal utelukkes fra sikkerhetsgarantiene.

* Når det gjelder Krim, som Russland invaderte og så annekterte i 2014, foreslår Kyiv å holde samtaler over 15 år for å bli enige om regionens status.