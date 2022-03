Kreml kaller påstander om Abramovitsj-forgiftning «informasjonssabotasje»

– Det har ingenting med virkeligheten å gjøre. Det er informasjonssabotasje, en del av informasjonskrigen, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

De legger til at den russiske milliardæren ikke er en del av den offisielle russiske delelegasjonen selv om han er til stede under tirsdagens forhandlinger mellom Russland og Ukraina i Istanbul.

– Han er involvert for å sikre visse kontakter mellom russisk og ukrainsk side, sier Peskov, som legger til at begge parter har godkjent Abramvovitsjs tilstedeværelse.

Røde, vonde og rennende øyne, hud som flasset

Mandag skrev flere medier, blant annet Wall Street Journal, at Abramovitsj og flere medlemmer av den ukrainske forhandlingsdelegasjonen ble utsatt for et forgiftningsforsøk under fredsforhandlinger i Hviterussland i begynnelsen av mars.

Kilder tett på forhandlingene har bekreftet hendelsen overfor nyhetsbyrået AFP.

Abramovitsj og minst to ukrainere fikk blant annet røde, vonde og rennende øyne og hud som flasset på ansiktet og hendene.