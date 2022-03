Ytterligere to Trump-medarbeidere anklages for å motarbeide Kongressens arbeid

Dan Scavino Jr. og Peter Navarro har motarbeidet Kongressens arbeid ved ikke å etterkomme stevninger om vitnemål og bevisoverlevering fra komiteen, står det i vedtaket.

Komiteen gransker deres rolle i tidligere president Donald Trumps forsøk på å få annullert valgnederlaget i 2020. Navarro skal ha samarbeidet tett med andre medlemmer av Trumps indre krets for å få stanset verifiseringen av valgresultatene, som foregikk i Kongressen 6. januar 2021. Scavino var på sin side en av Trumps nærmeste fortrolige.

Komiteen ønsker blant annet å forhøre Scavino om hva han visste om mulighetene for vold på denne dagen, ettersom han styrte Trumps sosiale medier.

Komiteen mener det er grunn til å tro at Scavino kan ha vært klar over planene om å storme kongressbygningen i forkant og kan ha delt dette med Trump.

For Navarros del ønsker komiteen å høre om hans deltakelse i en telefonkonferanse mellom Trump og delstatspolitikere 2. januar, der de diskuterte muligheten for å overbevise visepresident Mike Pence om å utsette verifiseringen av valgresultatet. Planen var at i den perioden kunne delstatspolitikere utnevne Trump-tilhengere som valgmenn, tross at velgerne hadde valgt Joe Biden.

Om Representantenes hus i plenum stemmer for at de to har utvist forakt for Kongressen, sendes saken videre til det amerikanske justisdepartementet.