I en TV-sendt tale mandag sa den tyrkiske lederen også at separate telefonsamtaler han har hatt med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin, har gått i en «positiv retning». Erdogan utdypet ikke hva det betydde.

Russiske og ukrainske forhandlere skal etter planen ha samtaler tirsdag og onsdag. Tidligere samtaler mellom partene, holdt både fysisk og via video, ga ikke resultater.

Zelenskyj har tidligere sagt at kun et møte mellom ham og Putin kan avslutte krigen. Et slikt møte har ikke skjedd ennå.