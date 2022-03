Frp vil ha grensekontroll så raskt som mulig

Risikoen for menneskehandel har økt med flyktningkrisen i Ukraina.

– Vi ser svært alvorlig på risikoen for menneskehandel. Politiet er kjent med at personer som tidligere er anmeldt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn, har engasjert seg i frivillig arbeid til å ta imot og transportere flyktninger, deriblant barn og unge, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse fredag.

Derfor har politiet forsterket overvåkingen på grensen, og regjeringen vurderer fortløpende om det er behov for grensekontroll.

– PST og Kripos er til stede på ankomstsenteret på Råde, og politidistriktene er også kjent med dette og følger nøye med, sier Mehl.

Hun understreker at det er viktig at kommunene også er med på bekjempelsen av menneskehandel.

– En sikkerhetsrisiko

Ifølge Frp er tiden for å vurdere grensekontroll for lengst over, og partiet forventer handling fra Mehl nå.

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg forventer handling fra justisminister Emilie Enger Mehl. Foto: NTB

– Dette er uakseptabel somling av regjeringen. Frp tok opp behovet for grensekontroll 16. mars, og da svarte regjeringen at de skulle vurdere det. Nå ser vi hvordan overgrepsdømte reiser over grensen og frakter barn. Hvor lenge skal regjeringen vurdere å innføre grensekontroll? spør partiets innvandrings- og integreringspolitiske talsperson Erlend Wiborg.

Han mener manglende grensekontroll utgjør en sikkerhetsrisiko for både Norge og ukrainere på flukt.

– PST har ved tidligere flyktningkriser advart mot at terrorister og andre blander seg inn med flyktningstrømmene for å snike seg inn i Norge, sier Wiborg.

53 enslige barn

Kripos bekrefter overfor Aftenposten at personer som er dømt for overgrep mot barn, har hatt ulike roller knyttet til å frakte ukrainske barn.

– Dette er noe politiet har særskilt fokus på, sammen med andre relevante etater, for å både forebygge og avdekke. Politiet følger med og sikrer at vi har best mulig kunnskap om hvordan de opererer, sier Emil Kofoed, leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

53 enslige barn under 18 år har så langt kommet fra Ukraina til Norge.