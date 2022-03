Hva som skal til for å få Russlands til å avslutte krigen, er det trolig bare Vladimir Putin selv som vet. Inntil videre fortsetter antall døde og sårede å øke time for time.

Russland har fremsatt flere krav, som blir oppfattet som ultimatum. Ukraina har sagt seg villig til å gi slipp på drømmen om Nato-medlemskap, men nekter konsekvent å gi fra seg territorium eller egen status som uavhengig og suveren stat.

Dermed tyder alt på at de store lidelsene for både sivile og militære ikke lar seg stanse med det første.

– Når vi har sett ukrainerne forsvare seg så hardnakket, vil de ikke overgi seg, for de håper fortsatt å få en fred som er bedre enn den Putin har bedt om. Russerne kommer til å løpe så lenge de har flere granater og soldater igjen, for Putin tåler ikke å tape ansikt , sier førsteamanuensis ved Forsvarsakademiet i København, Viggo Jakobsen, til dansk TV2.

Ødeleggelsen er ufattelige i mange ukrainske byer, som her i Kyiv. Bildet er datert 21. mars. Foto: Felipe Dana / AP

– Absolutt ingen sjanse for at vi får fred på dette tidspunktet

Han mener Putins militære ambisjoner er såpass store at det vil ta svært lang tid før Russland er i posisjon til å kunne få sine krav innfridd. Til det er den ukrainske viljen og evne til å forsvare seg alt for sterk.

– Det er absolutt ingen sjanse for at vi får fred på dette tidspunktet. Det er med krig man kjemper for resultatene av forhandlingene. Ingen vil gi seg foreløpig. Krigen i Ukraina er langt fra avgjort, og derfor er ingen av partene klare til å gi egentlige innrømmelser, sier Viggo Jakobsen.

Han mener det er ingenting som tyder på at Russland kan vinne noen avgjørende seire ennå, og at man derfor må forvente at russerne har til hensikt å kjempe inntil Putins krav blir innfridd.

Putin nekter å møte Zelenskyj



Ifølge britisk og amerikansk etterretning skal den russiske militærledelsen være overrasket over den massive motstanden de blir møtt med overalt i Ukraina. Selv i beleirede Mariupol nekter forsvarerne å overgi seg.

Byen er nesten totalt ødelagt etter russisk bombing, men det foreløpig ingen tegn på at slaget er over. Samtidig vokser tapene på begge sider.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har flere ganger signalisert at han vil møte Russlands president ansikt til å ansikt for å finne en fredelig løsning, men Putin sier nei.

I stedet møtes partene på lavere diplomatisk nivå, men uten at utsiktene til fred vokser.

– Denne krigen har vi bare sett begynnelsen av

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen tror ikke russerne vil la våpnene stilne før Kyiv er inntatt.

– Denne krigen har vi bare sett begynnelsen av, hvis det ikke skulle komme en plutselig politisk løsning, eller at en av partene finner ut at kostnadene blir for høy. Det viktigste strategiske målet for Russland er etter alle vurderinger hovedstaden Kyiv. Det er en mye større by enn Mariupol og Kharkiv, og den har de ikke klart å omringe ennå, sier Karlsen til norsk TV 2.

Han tror begge parter fortløpende vurderer de store omkostningene krigen allerede ha påført egne styrker. Russerne har trolig tapt tusenvis av soldater, og svært mange er såret.

I tillegg har de mistet store mengder militære kjøretøy, våpen, helikopter og fly. På toppen av dette kommer de økonomiske sanksjonene fra store deler av verden, og gryende misnøye i den russiske befolkningen.

Ukrainske soldater hjelper en eldre kvinne med å krysse en ødelagt bro mens hun evakuerer byen Irpin, nordvest for Kiev, 8. mars 2022. Foto: Sergei Supinsky / AFP

– Det kan skje om kort tid, eller om svært lang tid

På ukrainsk side er de materielle ødeleggelsene enorme. Tap av egne soldater, store sivile lidelser og det faktum at millioner av ukrainere nå er på flukt både i eget land og utenfor landets grenser, gjør at landet står overfor en humanitær katastrofe av uante dimensjoner.

– Det kan skje at Ukraina finner ut at skadene blir så store at de er villige til å inngå kompromisser. Det kan skje om kort tid, eller om svært lang tid, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

Stemplet som Russlands fiende nummer én

Storbritannias statsminister Boris Johnson. Foto: NTB

Den britiske statsministeren Boris Johnson tror ikke på at Putin ønsker fred.

– Jeg er ikke optimistisk. Jeg tror, han vil groznifisere Ukrainas store byer, slik som han alltid har gjort. Og jeg tror at det er en tragisk feil, sier han til BBC's nyhetsmagasin «Newsnight». Johnsonsiktet til den tsjetsjenske byen Grozny som Russland bombet sønder og sammen i 1999-2000.

Johnson er av Kreml blitt stemplet som Russlands fiende nummer én og den mest anti-russiske statslederen, skriver The Mirror.

– For hvert minutt bestemmer vår skjebne, vår framtid, om vi skal leve

Torsdag kveld talte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til det ukrainske folk.

– Det er allerede sen kveld. Men vi jobber. Landet vårt må gå mot fred, framover. For hver dag vi forsvarer oss, kommer vi nærmere den freden vi trenger så sterkt. Vi nærmer oss seier, vi kan ikke stanse ett eneste minutt. For hvert minutt bestemmer vår skjebne, vår framtid, om vi skal leve. Vi trenger å søke fred. Russland trenger også å søke fred, var Zelenskyjs budskap til sine landsmenn.

