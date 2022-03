Dagbladet-måling: Laveste Sp-oppslutning på over fem år

Oppslutningen er en tilbakegang på 0,4 prosentpoeng fra februartallene i Dagbladets målinger.

Til avisa sier Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum at oppslutningen ikke er hans største bekymring for tiden.

– Jeg må være så ærlig å si at med alt som skjer nå i verden, så føles en dårlig måling som litt smått. Det som er viktigst for meg nå, er at vi håndterer den krisen vi står i nå godt, både med tanke på situasjonen i Europa og konsekvensene den har for Norge, sier Vedum.

Høyre faller 0,3 prosentpoeng, men er med 26,4 prosent fortsatt største parti. Så følger Ap, som faller 1,6 prosentpoeng til 24 prosent. Den største økningen har Frp, som går fram 2,8 prosentpoeng til 13,2 prosent.

Ifølge Dagbladet viser bakgrunnstallene at Frp henter klart flest velgere fra Sp.

For de øvrige partiene er oppslutningen slik: Rødt 6,6 (-1,5), SV 7,1 (-1,0), MDG 2,6 (-0,1), KrF 3,1 (+0,4) og Venstre 4,3 (-0,4).

Dersom målingen var valgresultat, ville de borgerlige partiene ha fått 83 stortingsmandater og vært to unna flertall.

Målingen er gjennomført mellom 21. og 23. mars. Feilmargin og antall respondenter er ikke omtalt.