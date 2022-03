Finansdepartementet: Stoltenberg informerte onsdag at han ville trekke seg ved Nato-forlengelse

Torsdag ettermiddag ble det kjent at Jens Stoltenberg har takket ja til en ett års forlengelse som generalsekretær i Nato, og at han sier fra seg stillingen som sjef for Norges Bank.

Tidligere denne uken ringte Jens Stoltenberg til finansminister Trygve Slagsvold Vedum for å informere om at forlengelse av hans rolle som generalsekretær i Nato hadde blitt mer aktuelt i lys av den alvorlige situasjonen i Ukraina, skriver Finansdepartementet i en epost til NTB.

– På bakgrunn av dette har vi forberedt oss på at det kunne skje, opplyser departementet.

Det var først i går kveld at Stoltenberg informerte Finansdepartementet om at han ville trekke seg fra sentralbanksjef-jobben dersom Nato ble enige om en forlengelse av hans stilling.

– Det er Stoltenberg som har tatt denne beslutningen. Vi har forståelse for at han prioriterer å fortsette i den viktige rollen i Nato, er departementets svar på spørsmål om Stoltenberg ble bedt om å si fra seg stillingen.