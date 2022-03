Jens Stoltenberg om mulig forlengelse i Nato: – Det er opp til de allierte

En journalist fra Politico spurte på en pressekonferanse onsdag om Stoltenberg vurderer en forlengelse grunnet situasjonen i Europa og verden.

Det har den siste tida vært voksende spekulasjoner i pressen om at dette kan bli aktuelt, og avisa Financial Times skriver at saken kommer til å bli diskutert på Natos ekstraordinære toppmøte torsdag.

– Dette er opp til de 30 allierte å avgjøre. Mitt fokus er å forberede toppmøtet i morgen i den mest alvorlige sikkerhetssituasjonen vi har vært i på flere tiår, svarte Stoltenberg.

– Jeg overlater til de allierte å avgjøre dette, gjentok han til slutt.

Press fra allierte

Stoltenberg har stillingen som generalsekretær i Nato fram til 30. september.

Etter det skal han etter planen tiltre som sentralbanksjef hjemme i Norge.

Som NTB har skrevet tidligere, har det vært delte meninger i alliansen om hvor realistisk en ny forlengelse er etter utnevnelsen av Stoltenberg som sentralbanksjef i Norge. Flere kilder har avvist det som usannsynlig og vist til at Stoltenberg bør tas på sitt ord når han selv sier at han vil hjem. Andre mener Stoltenberg tvert imot er under et relativt tungt press for å fortsette, ikke minst på grunn av behovet for en stø hånd på rattet i den situasjonen som har oppstått nå.

Etter det NTB kjenner til, har flere allierte tatt opp spørsmålet direkte med Stoltenberg for å forsøke å overtale ham til å bli værende. Dette har skjedd også etter at han ble ansatt som ny sjef for Norges Bank.

Støre: – Bred støtte

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttaler seg forsiktig om saken.

– Jeg opplever bred støtte til jobben Jens Stoltenberg har gjort i Nato. Han har vært en samlende leder. Men jeg har ikke noen kommentarer til det utover det. Vi får se hva diskusjonen blir på toppmøtet, sier Støre til NTB.

– Regner du med det kommer opp på torsdag?

– Det vil jeg ikke utelukke. Men jeg har ikke noe mer å si om det.

Finansdepartementet forberedt

Finansdepartementet uttaler til NRK at de er forberedt på at Stoltenberg kan bli værende i Nato.

– Vi har fått med oss at forlengelse er et tema i Nato og forbereder oss på at det kan skje, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet til NRK.

På spørsmål om hvordan en forlengelse vil slå ut for Norges Bank, der Stoltenberg er ment å tiltre som sentralbanksjef i høst, svarer hun:

– Hvordan det vil bli håndtert og hva som blir konsekvensene vil vi komme tilbake til dersom det viser seg at Stoltenberg ikke kan tiltre som planlagt.