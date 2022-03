Frp om bensinpris-taushet fra Vedum: – Følger med fra tribuneplass

– Det er svært skuffende at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ikke kommer med noen umiddelbare tiltak for å hjelpe folk og bedrifter med de skyhøye prisene på drivstoff, sier Frps parlamentariske nestleder Hans Andreas Limi i en epost til NTB.

I den ordinære spørretimen på Stortinget måtte Vedum onsdag stille til politisk spørremaraton da Frp utfordret med elleve spørsmål. Til sammen ble det stilt tretti spørsmål fra opposisjonspartiene til de fremmøtte ministrene.

Spørremaraton

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ble grillet av Frp i den ordinære spørretimen på Stortinget onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi har jo savnet finansministeren i de debattene som pågår nå om drivstoffpriser, skatter og avgifter. Vi registrerer at det er vanskelig å få finansministeren til å stå fram og delta i debatten, sa Limi til Dagsavisen før grillingen.

De siste ukene har det vært rekordhøye drivstoffpriser, og analytikere har spådd at toppen ennå ikke er nådd. Rystad Energy har blant annet pekt på at prisene kan bikke 30 kroner per liter og kanskje gå så høyt som til 40 kroner som følge av krigen i Ukraina.

Flere av Senterpartiets egne fylkesledere har også bedt partikollegaen hjelpe bilister med de skyhøye prisene.

– Jeg har stor forståelse for at det er krevende, og at prisen er høy. Priser på 30 til 40 kroner vil være et veldig høyt nivå, og vi følger situasjonen tett for å se om det er nødvendig med grep, som en reduksjon av avgifter, sa Vedum i Stortinget.

Ikke fornøyd

Men han ville ikke gi noen løfter om umiddelbare tiltak for å bøte på de høye prisene.

Isteden pekte finansministeren på regjeringens mål om lavere skatter og avgifter til såkalte vanlige familier samlet sett. Limi mener det ikke er godt nok.

– I Stortinget i dag beviste han at regjeringen bare ønsker å følge med på situasjonen fra tribuneplass og ikke har planer om et eneste nytt tiltak. Det er skuffende i en situasjon der staten håver inn store ekstrainntekter, mens vanlige folk og bedrifter får økte utgifter, sier Limi.