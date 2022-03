Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i flere omganger etterlyst de faglige rådene som lå til grunn for beslutningen, men Høyres Peter Frølich er ikke fornøyd, skriver VG.

– Så langt har vi ikke fått et eneste bevis for et eneste faglig råd som anbefalte rødt nivå i de videregående skolene. Dette var veldig inngripende tiltak og krever svært gode begrunnelser, sier Frølich, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Tirsdag møtes kontrollkomiteen, og Frølich sier Høyre vil kalle inn til høring i saken.

– Med mindre regjeringen før den tid beslutter å sette ned en egen kommisjon eller varsler en fullgod gransking av saken, så vil vi åpne en full høring.

I så fall kan helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vente seg en innkalling. Også kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kan være aktuelle, sier Frølich.

Høyre har støtten de trenger

Også Rødt vil kreve høring om saken.

– Det er viktig at inngripende tiltak er forholdsmessige og godt faglig begrunnet for at befolkningen skal ha tillit til håndteringen. Vi kommer til å støtte en høring for å få alle svarene på bordet, sier Seher Aydar i Rødt til Dagbladet.

Frps Lars Rem sier til avisen at partiet «mest sannsynlig» kommer til å støtte Høyre dersom de ønsker høring.

Det trengs kun støtte fra fire komitémedlemmer for å starte høring, og siden Høyre har to medlemmer, er støtten fra Rødt og Frp nok.

Dagbladet erfarer også at flere medlemmer trolig vil støtte en høring.

– Jobbes med evaluering

I tillegg til at coronakommisjonen skal se på perioden fram til 1. oktober i fjor, påpeker Kjerkol overfor VG at regjeringen vil ha en ekstern, uavhengig evaluering av pandemihåndteringen også etter 1. oktober.

– Dette jobbes det med, og vi kommer tilbake til mandat og format når det er klart, skriver hun i en epost.