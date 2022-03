Bollestad: Vi skal ikke slå hånden av dem som henter flyktninger fra Ukraina

Torsdag kveld frarådet justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) private å hente ukrainske flyktninger til Norge. Samtidig ble det klart at Norge skal hente 2.500 ukrainere i Moldova og tilby 550 pasienter og deres pårørende medisinsk evakuering.

Bollestad mener det har tatt for lang tid å få ordningen på plass. I mellomtiden har mange privatpersoner og organisasjoner fra Norge på eget initiativ kjørt til Polen for å hente flyktninger. KrF-lederen mener at disse gjør en viktig innsats.

– Mener du at folk bør fortsette å hente, eller ikke?

– Jeg mener at vi ikke skal slå hånden av dem og si at de ikke skal gjøre det. Jeg mener at de utgjør et viktig bidrag, svarer hun.

Bollestad trekker fram at flyktningene som blir hentet på den ukrainske grensa, som regel har en tilknytning til dem som henter. Mange av dem som henter, har også kontakt med myndigheter og organisasjoner når de kommer til grenseområdene. Hun understreker samtidig at det er viktig at det er et system.

– Disse er nøkkelen

Ifølge tall fra den polske grensevakten hadde over 2 millioner ukrainere fredag kommet til landet siden 24. februar. Det er ikke tall på hvor mange av flyktningene som har forlatt Polen.

– Det er sprengt kapasitet der folk nå er. Da blir spørsmålet – slik jeg tror de ideelle ser det – er det bedre å hente dem hit hvor det er trygt, mat, tak over hodet og menneskelig varme rundt dem, eller at de går på grensen i Polen, Moldova og Romania og egentlig er usikre? spør Bollestad.

Hun etterlyser at regjeringen har dialog med de ideelle aktørene, og mener at det er mye å hente på å gjøre det, både på kort og lang sikt.

– Disse folkene er nøkkelen for å lykkes, også for dem som regjeringen henter. Da må vi ikke slå hånden av dem, men klare å få initiativet inn i et godt system slik at disse kan bruke engasjementet sitt sammen med staten.

Mehl ber nordmenn avlyse Polen-tur

Regjeringen har anslått at det vil komme rundt 30.000 flyktninger fra Ukraina til Norge i år. Fredag var det registrert 2.844 ukrainske asylsøknader. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til NTB at hun ikke oppfordrer folk til å reise til Polen for å hente flyktninger.

– Hvis folk har slike planer, vil jeg råde dem til å avlyse, sier hun.

Statsråden ber i stedet personer som vil hjelpe, ta kontakt med en frivillig organisasjon.

– Jeg mener at KrF har en naiv tilnærming til dette. Vi er nødt til å ha en ansvarlig tilnærming til krisen og ha dialog med andre land. Vi har også dialog med Polen og bistår dem på flere måter for å hjelpe til med å håndtere situasjonen de står i, sier Enger Mehl.

Hun understreker samtidig at hun setter pris på at mange nordmenn har vist stor solidaritet med det ukrainske folk.