Stortinget har spurt om Zelenskyj vil holde tale

– Vi har tatt kontakt med den ukrainske ambassadøren om at vi gjerne inviterer Zelenskyj. Det er naturlig at han sjekker om det er ønskelig og mulighet for det, skriver stortingspresidenten i en tekstmelding til NTB.

Det var Dagbladet som først omtalte henvendelsen.

Volodymyr Zelenskyj har denne uken talt via videolink både til den amerikanske kongressen og den tyske Forbundsdagen. Masud Gharahkhani sa torsdag til TV 2 at han gjerne ser at presidenten også taler til den norske nasjonalforsamlingen.

– Jeg inviterer gjerne Zelenskyj, det vet jeg alle mine kollegaer ville satt pris på. Det norske Storting og parlamentet i Ukraina har hatt tett samarbeid, sa Gharahkhani.

Han har allerede sendt en henvendelse om et møte med lederen av det ukrainske parlamentet, Ruslan Stefantsjuk.