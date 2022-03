SV stoler ikke på klimagaranti

I et intervju med NTB denne uka kommer Støre med en garanti for at krigen i Ukraina ikke skal føre til noen nedprioritering av klimapolitikken framover.

Men i SV slippes ikke jubelen løs helt ennå.

– Jeg må si at på bakgrunn av fjorårets budsjettforslag så er jeg urolig, sier Haltbrekken til NTB.

Drivstoffavgifter

Det Haltbrekken viser til, er kuttene i veibruksavgiften og trafikkforsikringsavgiften som de ferske regjeringspartiene la på bordet i sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet i fjor høst.

I de borgerliges opprinnelige budsjettforslag var CO2-avgiften økt med 28 prosent. Denne økningen ble beholdt, men en stor del av effekten ble nullet ut gjennom kuttet i andre drivstoffavgifter.

– Vi kan ikke få et statsbudsjettforslag som gjentar fadesen fra i fjor høst, hvor regjeringen foreslo utslippskutt som var lavere enn Solberg-regjeringen hadde, advarer Haltbrekken.

Han viser til at regjeringen har lovet å komme med et eget klimabudsjett sammen med statsbudsjettet.

– Da må de vise hvordan de faktisk har tenkt å nå målene. Vi forventer utslippskutt over hele fjøla, også neste år, sier Haltbrekken.

– Vi forventer at de legger fram et budsjettforslag med store utslippskutt.

Kvoteuro

Et annet element som bekymrer Haltbrekken, er uttalelsene Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kommer med om kvotehandel.

– Det er en signaler om en svekkelse av klimakampen, til tross for at Støre gir en klimagaranti, advarer Haltbrekken.

Han krever nå en avklaring fra Støre.

– Det er en klar forventning fra oss om at regjeringen ikke legger seg på en linje med å nå målene ved at andre land gjør utslippskuttene for oss.

Splittelse mellom Ap og Sp

Bakteppet er et intervju med Klassekampen i forrige uke der Sigbjørn Gjelsvik, Senterpartiets finanspolitiske talsperson på Stortinget, åpnet for å bruke kvotekjøp til å oppfylle klimamålene for 2030.

Men dette avvises av klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Ifølge ham er enigheten i Hurdalsplattformen at hele kuttet skal tas hjemme i Norge.

Da NTB tidligere denne uka spurte Vedum om saken, svarte han slik:

– Vi er også del av et europeisk kvotemarked. Og nå ser vi noe av grunnen til at vi er med i det.