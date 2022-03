Vedum: Hovedoverskriften for budsjettkonferansen er trygghet

I Politisk kvarter mandag morgen, noen timer før regjeringen starter sitt budsjettarbeid for 2023 på Klækken hotell, sier Vedum at situasjonen nå og hva regjeringen vil gjøre de kommende månedene, vil bli diskutert parallelt.

Men hovedoverskriften er altså trygghet og nasjonal beredskap.

– Det er trygghet – både for det grunnleggende forsvaret, politiet, sivile beredskapen, at det skal være trygt rundt jobb og økonomi, og også trygt for de som kommer hit, hvis vi skal takle dette på en god måte, sier han.

På spørsmål om det betyr at forsvarsbudsjettet vil styrkes til over 2 prosent av bruttonasjonalproduktet, slik Natos målsetting er, svarer Vedum:

– Forsvarsbudsjettet kommer til å gå opp. Så må det gjøres på en god og klok måte sånn at vi får styrket beredskapen og tryggheten vår.