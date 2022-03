Huitfeldt opplyser dette i et skriftlig svar på spørsmål fra Mona Fagerås (SV), skriver NRK.

Fagerås spurte om Norge vil være pådriver for at den russiske oligarken Vladimir Strzjalkovskij havner på EUs sanksjonsliste. Han eier yachten «Ragnar» som står i havn i Narvik.

Siden Norge ikke er medlem av EU, er det ikke anledning til å fremme forslag om hvem som bør listeføres på EUs sanksjonsliste.

– Det er ikke etablert kanaler for at tredjeland som Norge kan fremme egne forslag til listeføring, og norske myndigheter har heller aldri gjort dette. Regjeringen vil arbeide for at også Norge får en slik kanal, skriver Huitfeldt i svaret sitt.

Forsker Jakub M. Godzimirski i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) sier til NRK at å sanksjonere privatpersoner eller beslaglegge private eiendeler strider mot norsk lov hvis man ikke har en juridisk grunn til å gjøre det.

Godzimirski legger til at Strzjalkovskij ikke tilhører det høyeste sjiktet i det russiske oligarkiet, og mener at hvis Norge beslaglegger yachten hans, vil det være en symbolsk handling. Det er fordi det ikke er juridisk grunnlag for det, og fordi han ikke er på sanksjonslisten, sier forskeren.