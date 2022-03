Iranske medier: Iran avbryter samtaler med Saudi-Arabia

Irak har vært megler i samtalene, som hadde som formål å normalisere forholdet mellom sjiamuslimske Iran og sunnimuslimske Saudi-Arabia.

En femte runde i samtalene var ventet å finne sted kommende onsdag.

Nournews oppgir ikke grunnen for avbrytelsen, men det skjer kort tid etter at Saudi-Arabia henrettet 81 mennesker. Aktivistgrupper tror at mange av dem var sjiamuslimer.

Selv om Iran er det største sjiamuslimske landet i regionen, bor det mange sjiamuslimer øst i Saudi-Arabia. De har i mange år klaget over å bli behandlet som annenrangs borgere. Henrettelser av sjiamuslimer har skapt uro i regionen i tidligere år.

Iran og Saudi-Arabia brøt diplomatiske bånd i 2016 etter at sistnevnte henrettet den fremtredende sjiamuslimske presten Nimr al-Nimr. Sinte iranere som demonstrerte mot henrettelsen, stormet to diplomatiske kontorer i Iran. Det førte til flere år med fiendtlighet mellom landene.

De Irak-ledede samtalene begynte i det stille i Bagdad i fjor, da Saudi-Arabia forsøkte da å finne en måte å avslutte krigen i Jemen på. Krigen i Jemen har pågått siden 2014, da den iranskstøttede Houthi-militsen inntok hovedstaden Sana.

Siden den gang har en regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia vært i aktiv krig mot militsen, noe som har ført til en av de verste humanitære katastrofene i verden.