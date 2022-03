– Dette åpner for at oljefondet politiseres, sier tidligere finansminister Siv Jensen til Finansavisen om regjeringens pålegg om at oljefondet skal trekke seg ut av Russland.

Jensen viser til at alle norske finansministre har stor pågang fra ulike interesser som ønsker å bruke oljefondet i en eller annen retning.

– Det har hele tiden vært et mål for meg å motvirke at oljefondet skal brukes til alle mulige politiske formål. Det er ikke vanskelig å forstå at man vil og må gjøre noe i en så ekstrem situasjon som vi nå har i Ukraina. Men regjeringen og norske myndigheter må være veldig tydelige på at dette er et unntakstilfelle. Vi bruker ikke oljefondet politisk, slår hun fast.

Da Norges Bank Investment Management (NBIM) i forrige uke la frem årsrapporten for 2021, la ikke oljefondsjef Nicolai Tangen skjul på at han ikke hadde ønsket å bli beordret til å selge seg ut av Russland.

– Jeg tror at vi får solgt aksjene, men spørsmålet er om vi får noen penger for det, sa han.

NBIM er en avdeling i Norges Bank som forvalter Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet.

Regjeringen varslet i slutten av februar en frys av de 27 milliarder kronene oljefondet har investert i Russland. Fondet skal over tid selge seg helt ut av landet.