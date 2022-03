Regjeringen må ordne transport for flyktninger, mener opposisjonen

– Vi må gå foran og vise hva Norge kan bidra med. Flyktningene trenger helsehjelp, beskyttelse og en trygg havn. Vi kan ikke vente på at EU blir enige, fordi det kan ta mange dager, kanskje uker, sier Dag-Inge Ulstein (KrF). Foto: Beate Oma Dahle / NTB