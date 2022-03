Kreml leverer ny kravliste til Nato og Ukraina

Det russiske nyhetsbyrået Interfax siterer Kremls talsmann Dmitrij Peskov på at kravene dreier seg om infrastruktur fra Nato ved Russlands vestlige grense, samt Ukrainas handlinger i Donbass-regionen øst i Ukraina.

– Etter hva vi vet, diskuterer ukrainerne disse kravene med sine rådgivere, spesielt fra USA og EU-land, sier Peskov.

Ukraina har ikke kommentert det russiske utspillet.

Krever nøytralitet



Tidligere har Ukraina meldt at det er umulig å godta russernes krav ettersom de vil innebære en ren kapitulasjon.

Russland har krevd at Ukraina grunnlovfester at landet er nøytralt, at de to fylkene Luhansk og Donetsk øst i landet blir anerkjent som uavhengige land, og at Krim-halvøya anerkjennes om en del av Russland.