– Jeg har fullstendig feilvurdert denne saken og alle de spørsmålene som den har utløst. Jeg har brukt en del tid på å komme tilbake med svar. Det handler om at det er spørsmål som ligger langt tilbake i tid. Jeg vil at alt jeg svarer skal være så dokumentert og skikkelig som mulig, sier Tajik til VG.

Det var i forrige uke det ble kjent at da Tajik ble politisk rådgiver i 2006, fikk skattefri pendlerbolig på bakgrunn av en leiekontrakt hun aldri benyttet seg av. Hun sa i den forbindelse at hun i stedet valgte å bo hos sine foreldre når hun var hjemme i Rogaland, og at hun bidro med å betalte utgifter der. Hun har imidlertid ingen dokumentasjon på dette og opplyste aldri Statsministerens kontor om endringen i sin bosituasjon.

Tajik innser også at svarene hun har gitt, har utlyst nye spørsmål.

– Kritikken fra LO viser at jeg burde svart tydeligere på et tidligere tidspunkt. Det jeg har svart, har bare utløst ytterligere spørsmål, inkludert hos LO-ledelsen, sier hun.