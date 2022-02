– Jeg kan bekrefte at Roman Abramovitsj (55) ble kontaktet av ukrainsk side for støtte for å oppnå en fredelig løsning, og at han har prøvd å hjelpe siden den gang, sier Aleksander Rodnjanskij ifølge The Guardian og The Jerusalem Post.

Nyheten blir også bekreftet av en talsperson for oligarken til nyhetsbyrået PA.

Mens verden håper på fred mellom de to krigførende partene, er det foreløpig ingenting som tyder på at broderfolket vil legge ned våpnene. Tvert imot raser kampene over hele landet med høye tapstall på begge sider, både sivile og militære.

Tapte 16 milliarder den dagen Russland invaderte Ukraina



Det er i denne fastlåste situasjonen at Chelsea-eieren skal forsøke å bidra til fred.

– Med tanke på hva som står på spill, ber vi om forståelse for hvorfor vi ikke har kommentert verken situasjonen som sådan eller hans involvering, sier Rodnjanskij.

Abramovitsj skal ha blitt kontaktet på grunn av sitt nettverk i den russiske makteliten, men rollen den pengesterke oligarken skal ha i forhandlingene, er foreløpig uklar.

Ifølge Bloomberg skal Abramovitsj ha tapt formidable 16 milliarder kroner av sin formue da Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Krever øyeblikkelig våpenhvile og full russisk tilbaketrekning



De ukrainske forhandlerne ankom Homjel-regionen sørøst i Hviterussland, ved grensa til Ukraina, med helikopter mandag formiddag.

Ukraina skal ikke ha stilt noen betingelser for å møte de russiske utsendingene, men kravet de har med seg til forhandlingsbordet inkluderer øyeblikkelig våpenhvile og fullstendig tilbaketrekking av russiske styrker.

Milliardæren Roman Abramovitsj er kjent for å ha et godt forhold til Russlands president Vladimir Putin. Hans datter, Sofia, har imidlertid lagt ut flere Putin-kritiske innlegg på sosiale medier.