SV vil ikke ta stilling til om Norge bør sende våpen til Ukraina

SV-leder Audun Lysbakken sier Norges viktigste rolle er å bruke vår økonomiske styrke til å gjennomføre sanksjoner som virkelig biter mot den russiske eliten, samt å stille opp med humanitær hjelp til det ukrainske folket.

Men om Norge bør sende våpen og militært utstyr til Ukraina vil ikke SV ta stilling til. Partiet har åpnet for å bistå Ukraina med militært beskyttelsesutstyr, men mener det å donere våpen til Ukraina vil reise problemstillinger som regjeringen må vurderer nøye.

Lysbakken mener dette blant annet handler om hvordan våpnene brukes og om de kan falle i feil hender.

– Og videre om hva slags presedens det vil skape for norsk våpeneksport i framtiden og hva slags rolle Norge best kan ta for å hjelpe Ukraina. SV vil ikke ta stilling til et slikt forslag før det eventuelt foreligger, sier Lysbakken.