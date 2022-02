Senterungdommen om Aps Innlandet-beslutning: – En skandale av dimensjoner

– Dette her er en skandale av dimensjoner. Her har du et bitte lite mindretall i Ap som overkjører et tydelig flertall i en folkeavstemning. Dette går på tilliten løs til politikere og til folkestyre og på tilliten folk har til valg, sier han til NTB.

52 mot 50 stemmer

Vedtaket om å beholde Innlandet fikk 52 stemmer på representantskapsmøte i Innlandet Arbeiderparti, mens motforslaget fikk 50 stemmer. Spørsmålet om Innlandet skal oppløses eller videreføres, blir endelig avgjort i et møte i fylkestinget onsdag. Arbeiderpartiets 20 representanter blir tungen på vektskålen.

– Regjeringen med Sp og Ap har nå skapt en mulighet til å lytte til folket og til å desentralisere og gi folk tilbake en fylkessammensetning de vil ha, men som de nå overkjører med et bitte lite flertall, sier Svelle.

– Senterungdommen er overrasket, skuffet og forbannet, legger han til.

Fylkesvaraordføreren: Ikke bra

De som stemte i folkeavstemningen i Innlandet, blir nå ikke lyttet til, og det er ikke bra, mener fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp).

– Det er ikke bra og spesielt for de unge som brukte stemmeretten sin. Det er ikke sikkert de vil bruke den når de ser at det ikke blir tatt hensyn til, sier Hove til NTB.

Men representantskapet i Innlandet Arbeiderparti ville det altså annerledes, og tirsdag kveld ble det vedtatt med to stemmer overvekt å beholde Innlandet fylke.

– Alle de andre tvangssammenslåtte fylkeskommunene har lyttet til meningsmålinger og det som folket har ment. Her er det to stemmers overvekt i representantskapet i Arbeiderpartiet som fører til at vi fortsetter å være tvangssammenslått, sier Hove.