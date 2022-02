KrF har mistet 10.000 medlemmer på fem år

Dermed fortsetter nedgangen for partiet som har blødd velgere de siste 20 årene, skriver Dagen.

Oversikten viser også at partiet har mistet 10.000 medlemmer på fem år. På samme tid i 2017 hadde partiet like i overkant av 27.000 medlemmer.

Assisterende generalsekretær Elisabeth Løland i partiet trekker samtidig fram flere lyspunkter. Blant annet sier hun at partiet hadde en medlemsvekst de siste månedene av 2021, noe som fortsatte inn i 2022.

– Vi har vært heldige og hatt mange trofaste medlemmer, men også KrF-medlemmer blir eldre og går bort. Da går medlemstallet ned, sier Løland, og legger til:

– Det strenge regelverket fra EU for oppbevaring av personopplysninger gjør også at vi har måttet slette en del medlemmer som vi ikke får kontakt med for å bekrefte medlemskapet. Dette forklarer en betydelig andel av nedgangen de siste fem årene, forklarer hun.