Huitfeldt møtte Ukrainas utenriksminister

Kulebas budskap var at Ukraina nå gjør alt de kan for å roe ned situasjonen, sier Huitfeldt til TV 2.

– De opplever en rekke provokasjoner, men de vil ikke gi Russland noen som helst form for unnskyldning for å gå til angrep. Og det er veldig betryggende.

Både hun og Kuleba er bekymret for at det skal bryte ut krig.

– Når det blir sagt at øvelsen er over, men det er like mange soldater der, gjør det at alle som er på konferansen blir bekymret. Det er ikke noe tegn til at det er noen sammenheng mellom det Russland sier og det som skjer på bakken.

– Ba Kuleba om hjelp fra Norge?

– Ja, og vi skal koordinere det sammen med andre EU-land. Både det mer kortsiktige humanitære, men også det mer langsiktige som vi vil følge opp gjennom en giverlandskonferanse og gjennom vår ambassade i Kyiv, sier Huitfeldt.

Både utenriksministeren og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) deltar på sikkerhetskonferansen, som avsluttes søndag. Også forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) skulle være med, men ble hjemme på grunn av situasjonen i Ukraina.