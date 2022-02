Wang kaller alle påstander om uigurene løgn

– Dette er løgner som er fabrikkert, og som spres som desinformasjon, sa Wang via videolink til sikkerhetskonferansen i München lørdag.

– Dere kan tro meg når jeg sier at den kinesiske regjeringen forteller sannheten her. Dere kan stole på det vi offentliggjør, sa han og understreket at det aldri har vært tvangsarbeid eller omskoleringsleier i Xinjiang.

Kina fordømmes i Vesten for behandlingen av den muslimske uigur-minoriteten, og menneskerettighetsorganisasjoner sier at hundretusener av uigurer er innsatt i leirer, der det meldes om tortur, mishandling og ideologisk indoktrinering.

Uigurer som har flyktet til utlandet, forteller også at uigurer kan bli stoppet på gata og sendt til leirene, der det kreves av dem at de slutter med alle uiguriske skikker.

Kina beskylder uigurene for separatisme og terrorisme, og Wang sa til München-konferansen at alle borgere i Xinjiang nå kan leve lykkelig og i fred, og at alle etniske grupper kan ha den troen de vil.