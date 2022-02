Tajik om Stoltenberg-utnevnelsen: – Ingen tvil om at jeg er habil

– Jeg har gjort en grundig vurdering av om jeg er habil i min relasjon til Jens Stoltenberg. Det er ingen tvil om at jeg er habil. Det gis en veldig tydelig veiledning i den politiske håndboka for dem som sitter i regjeringen, og det er en enkel avklaring å gi, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) til NRK.

Fredag valgte kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget å sende 20 nye spørsmål til regjeringen om utnevnelsen av tidligere statsminister Jens Stoltenberg som ny sjef for Norges Bank.

Ett av spørsmålene gikk til Hadia Tajik, der komiteen ønsker svar på Tajiks vurderinger av egen habilitet i saken. De ber også Ap-nestlederen om å tidfeste sin kontakt med Stoltenberg.

– Jeg vet at jeg har hatt kontakt med Jens Stoltenberg to ganger, knyttet til hans mulige kandidatur som sentralbanksjef. Det var tidlig i høst og sent i høst. Jeg kommer selvfølgelig til å svare kontrollkomiteen på en skikkelig måte, sier Tajik.

Hun har tidligere sagt til NRK at hun i samtalene ga uttrykk for at det ikke var noe i veien for at han kunne søke stillingen.