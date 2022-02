Huitfeldt om Ukraina-situasjonen: – Nå ligger ballen hos Russland

– Europas sikkerhet er truet, og alle jeg snakker med her er opptatt av at Russland må ta ansvar og møte til dialog, sier Huitfeldt til NTB.

Hun deltar på sikkerhetskonferansen MSC i München i helgen sammen med flere av verdens stats- og regjeringssjefer.

Der er stemningen preget av alvoret rundt den stadig mer anspente situasjonen mellom Ukraina og Russland, sier Huitfeldt.

Ser ingen tegn til løsning

På spørsmål fra NTB om hvor sannsynlig hun mener det er at en krig bryter ut mellom Russland og Ukraina, svarer Huitfeldt:

– Det er vanskelig å si, men eskaleringen er bekymringsfull. Situasjonen er svært alvorlig og et angrep er realistisk, sier Huitfeldt og legger til:

– Nå ser vi at sivile brukes som påskudd for å eskalere, det er helt uakseptabelt. Russland varsler at militære øvelser er over, men viser ingen tegn til å avslutte, og det er ingen tegn til at de kommer tilbake til forhandlingsbordet.

Russerne avgjør

Utenriksministeren er tydelig på at det nå er russerne som sitter med nøkkelen for å løse situasjonen.

– Russland må delta i samtaler, legge reelle forhandlingstilbud på bordet og vise reell vilje til å trappe ned militært. Nå ser vi ingen tegn til at de gjør det.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa lørdag formiddag til NRK at han frykter det er for sent med diplomati for å finne en løsning på situasjonen mellom de to landene.

– Begynner det å blifor sent med diplomati?

– Jeg og alle andre vil gjøre alt vi kan for å unngå det, men nå ligger ballen hos Russland. Vi håper på å få dem tilbake til forhandlingsbordet, sier hun.

Skal møte Ukrainas utenriksminister

På sikkerhetskonferansen varslet USAs visepresident Kamala Harris lørdag strenge sanksjoner mot Russland dersom de invaderer Ukraina.

Også Huitfeldt støtter opp om politiske og økonomiske sanksjoner, i tilfelle en invasjon.

I løpet av helgen skal Huitfeldt møte Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba. Da vil hun gi ukrainerne sin fulle støtte.

– Ethvert angrep på dem er imot alle internasjonale avtaler, som også gjelder Russland. Vi må være tydelige på at vi ønsker mer dialog og samtaler, og at et eventuelt angrep vil bli møtt med sterke sanksjoner.