Lørdag talte Kinas utenriksminister Wang Yi på sikkerhetskonferansen i München via en videolink.

I talen sin understreket Wang at Vesten måtte ta Russlands bekymringer på alvor.

– Ukraina burde være en bro som fører øst og vest sammen og ikke en frontlinje, sa den kinesiske utenriksministeren på sikkerhetskonferansen i München via videolink lørdag.

Den kinesiske utenriksministeren stilte spørsmål om hvorvidt en Nato-ekspansjon mot øst vil være en garanti for fred.

– Alle parter har rett til å ta opp sine bekymringer, og Russlands rimelige bekymringer burde bli respektert og tatt hensyn til, sa utenriksministeren.

Ingen bør erstatte internasjonale normer med egen vilje

Videre sa Wang at intet land, ikke engang en supermakt, bør erstatte internasjonale normer med sin egen vilje.

Og antydet at visse stormakter har gjenopplivet en kald krigsmentalitet og oppildnet til konfrontasjoner.

– Ingen land bør være besatt av å snu historiens hjul tilbake og gjenta tidligere feil som å smi rivaliserende allianser , sa han ifølge Reuters.

Minsk-avtalen eneste utvei

Wang mener Minsk-avtalen – avtalen som avviklet Sovjetunionen i 1991, er den «eneste utveien» for å løse Ukraina-krisen, skriver Reuters.

I talen sa han at alle parter burde sette seg ned for å ha en grundig diskusjon, og komme med et veikart og tidsplan for implementering av Minsk-avtalen.

– Suvereniteten, uavhengigheten og territorielle integriteten til ethvert land bør respekteres og ivaretas, sa Wang.