Meldinger om angrep og masseevakuering i Øst-Ukraina

Den ukrainske hæren anklaget fredag de russiskstøttede separatistene i utbryterregionene Donetsk og Luhansk for over 20 brudd på våpenhvilen det siste døgnet.

Russland hevder å ha innledet tilbaketrekking av styrker fra grenseområdene mot Ukraina, og det russiske forsvarsdepartementet har offentliggjort bilder som skal vise dette. Vestlige ledere aviser det som propaganda og hevder at Russland derimot sender flere styrker til området. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet / AP / NTB

Separatistene anklaget på sin side regjeringsstyrkene for å ha gjennomført artilleriangrep der blant annet to transformatorstasjoner ble ødelagt.

Fredag kveld meldte det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti også om en kraftig eksplosjon nær regjeringskontorene i Donetsk, men det er uklart hva som forårsaket denne.

– Løgn

Ukrainas forsvarssjef sier det ikke er planer om å angripe separatistkontrollerte områder og advarer mot å tro på det han kaller løgner om situasjonen.

– Et angrep på Donbas vil føre til utallige ofre blant sivilbefolkningen. Derfor blir slike scenarioer overhodet ikke vurdert, sa han da han snakket direkte til lokalbefolkningen fredag.

– Ikke tro på okkupantene løgner, sa han videre.

Masseevakuering

Lederne i Donetsk og Luhansk varslet noen timer tidligere masseevakuering av sivile og opplyste at Rostov-regionen i Russland har gjort forberedelser for å ta imot alle som krysser grensa.

– Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil i den nærmeste framtid gi sine soldater ordre om å innlede en offensiv, sa lederen i Donetsk, Denis Pusjilin.

– Kvinner, barn og eldre vil bli evakuert først, la han til.

Russisk desinformasjon

Ukraina avviser at det foreligger planer om en militæroffensiv mot de separatistkontrollerte områdene og kaller det russisk desinformasjon.

– Vi tilbakeviser kategorisk den russiske desinformasjonen om Ukrainas påståtte offensive operasjoner eller sabotasjehandlinger i kjemiske produksjonsanlegg, tvitret utenriksminister Dmytro Kuleba.

Saken fortsetter under bildet.

Ukrainske regjeringssoldater nær fronten mot de separatistkontrollerte områdene i Donetsk i Øst-Ukraina. Foto: AP / NTB

– Ukraina har ingen planer om slike aksjoner i Donbas. Vi forplikter oss helt og fullt til å finne en diplomatisk løsning på konflikten, fortsatte han.

Ukrainas forsvarsminister Oleksiy Reznikov understreket også at det verken er planlagt noe angrep mot Øst-Ukraina eller Krim-halvøya.

– Vi kommer ikke til å gjøre noe av det russerne forsøker å provosere oss til å gjøre, sa han i den ukrainske nasjonalforsamlingen.

– Vi må slå tilbake, men samtidig holde hodet kaldt, la han til.

Falske provokasjoner

USAs forsvarsminister Lloyd Austin sier de har observert flere russiske soldater på vei til grenseområdet mot Ukraina, til tross for at Russland sier de har begynt å trekke ut militært personell. Foto: AP / NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken fester heller ikke lit til separatistenes påstand om en forestående militæroffensiv i Øst-Ukraina, men kaller det et forsøk fra Russland på å skape «falske provokasjoner» som kan rettferdiggjøre framtidig russisk «aggresjon».

Dette avvises i Moskva, der president Vladimir Putin under en pressekonferanse fredag uttrykte stor bekymring over utviklingen i Øst-Ukraina.

Det samme gjorde utenriksminister Sergej Lavrov, som anklaget Ukraina for nye brudd på Minsk-avtalen fra 2015. Han gjentok også at påstandene om russiske invasjonsplaner er «vestlig propaganda».

Historisk mobilisering

USA fastholder at et russisk angrep kan være nær forestående. Landets ambassadør til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Michael Carpenter, hevdet fredag at Russland nå har utplassert mellom 169.000 og 190.000 soldater nær Ukraina.

Foruten styrker som er stasjonert nær grensa på russisk side, inkluderer dette styrker som deltar på en øvelse i Hviterussland og som er stasjonert på Krim-halvøya. Øvelsen i Hviterussland skal etter planen avsluttes søndag.

– Dette er den største militære mobiliseringen i Europa siden andre verdenskrig, sa Carpenter under et OSSE-møte fredag. Russland, som også er medlem i OSSE, deltok ikke på møtet.

Ny russisk øvelse

Russlands påstander om at russiske styrker nå blir trukket tilbake, blir avvist i Vesten.

– Selv om Russland har opplyst at de trekker soldatene sine tilbake til garnisonene, har vi ennå ikke sett tegn til det. Vi ser faktisk flere soldater på vei inn i grenseregionen, sa USAs forsvarsminister Lloyd Austin under et besøk i Polen fredag.

President Vladimir Putin varslet fredag en ny russisk militærøvelse, men understreket at den har vært varslet lenge og ikke bør gi grunn til vestlig bekymring. Foto: Sputnik / AP / NTB

Fredag varslet Russland også en ny øvelse med «strategiske styrker», der det blant annet skal øves på bruk av våpensystemer som kan utstyres med atomstridshoder.

Ifølge Kreml har denne øvelsen vært planlagt lenge og Putins talsmann Dmitrij Peskov understreker at den er varslet i alle vanlige kanaler.

Putin slo også fast at øvelsen ikke bør gi grunn til bekymring.

– Disse øvelsene er av defensiv natur og truer ingen, sa den russiske presidenten fredag.