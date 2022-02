Kontrollkomiteen stiller nye spørsmål om Stoltenberg-ansettelsen

Kontrollkomiteen hadde fredag et ekstraordinært møte for å fortsette gravingen rundt ansettelsesprosessen. Sentrale spørsmål for komiteens undersøkelser er når og hvordan Stoltenbergs navn kom opp. Han var en av tre personer som ble oppfordret til å søke, og endte opp med å bli utnevnt 4. februar.

Etter en drøy time var kontrollkomiteens møte slutt, men komitéleder Peter Frølich (H) opplyste at noen få av komiteens medlemmer skal jobbe med å utforme de konkrete spørsmålene. De vil bli klare i løpet av fredagen.

Frølich vil ikke gå inn på hvilke spørsmål de jobber med, men sier:

– Temaene er kjent fra før, jeg har ikke lyst til å gå i detaljer før alt er klart, men det sier seg selv at en del av spørsmålene går rundt utlysning og tidspunkter og hvem som snakket med hvem.

Utlysningstekst

Onsdag ble det kjent at Stoltenbergs navn hadde «dukket opp» i en samtale mellom oljefondssjef Nikolai Tangen og rekrutteringsbyrået BackerSkeie 25. oktober, tre uker før stillingsannonsen ble lyst ut.

Hvordan teksten i stillingsannonsen ble utformet, har vært et av spørsmålene i saken. Flere ting var annerledes i teksten enn sist stillingen ble lyst ut, i 2016, og det har ført til spekulasjoner om hvorvidt annonsen ble tilpasset Stoltenbergs profil.

Fremskrittspartiets medlem i komiteen, Carl I. Hagen, hadde spilt inn en rekke forslag til spørsmål i forkant av fredagens møte.

– Jeg er fornøyd med at en samlet komité ble enige om å sende et nytt brev med spørsmål til finansministeren, sier Hagen.

Oppfordret til å søke

Blant spørsmålene han har spilt inn er hvem som er den tredje personen som ble oppfordret til å søke, men som ikke gjorde det. Av regjeringens svar er det kjent at tre personer ble oppfordret, hvorav Stoltenberg og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache var to.

Frølich mener det er viktig at kontrollkomiteen forsøker å stå samlet så lenge som mulig når de følger opp saken videre.

– Det er viktig når Stortinget fører kontroll med regjeringen, at vi tar av oss partihattene. Det er et høyere mål, det er ikke bare å drive den vanlige politiske kranglingen, sier han.

Nære bånd

Stoltenberg tiltrer som sentralbanksjef før jul. Han overtar etter Øystein Olsen, som går av innen 1. mars etter tolv år i stolen. Bache skal fungere som sentralbanksjef fram til Stoltenberg tiltrer.

Utnevnelsen var i tråd med embetsverkets tilråding i saken, men har vært politisk kontroversiell på grunn av Stoltenbergs fortid som både statsminister og Ap-leder og hans nære bånd til Arbeiderpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre.

Stoltenberg er i dag generalsekretær i Nato, en posisjon han har fram til 30. september.