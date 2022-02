Ordkrig mellom USA og Russland i Sikkerhetsrådet

USAs utenriksminister Antony Blinken (t.h.) fastholdt torsdag at det foreligger etterretningsinformasjon om et nær forestående russisk angrep på Ukraina. Russlands viseutenriksminister Sergej Versjinin sa at Ukraina må ta ansvaret for den spente situasjonen og anklaget landet for manglende etterlevelse av Minsk-avtalene fra 2015 under møtet i Sikkerhetsrådet torsdag. Foto: Montasje / AP / NTB