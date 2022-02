Sunnfjord kommune sa ja til gruveanlegg ved Førdefjorden

Kommunestyret i Sunnfjord behandlet saken torsdag, og flertallet av de folkevalgte stemte for å gi gruveselskapet godkjennelse til å begynne anleggsarbeidet, skriver Bergens Tidende.

Gruveprosjektet er omstridt, ettersom Nordic Rutile vil operere med sjødeponi. De skal utvinne mineralene rutil og granat og deponere gruvemassene i Førdefjorden.

Elleve organisasjoner som har klaget Norge inn til Esa for brudd på EUs mineralavfallsdirektiv på grunn av dumping av gruvemasser i Førdefjorden og i Repparfjorden i Troms, fikk før jul støtte av overvåkingsorganet.

Eftas overvåkingsorgan slo da fast i en foreløpig konklusjon at Norge ikke overholder direktivet som blant annet krever at det skal lages en plan for tilstrekkelig avfallshåndtering.

Et fellesforslag fra SV, MDG, V og Rødt om midlertidig bygge- og deleforbud fikk bare 13 av de 45 stemmene i kommunestyret.

Natur og Ungdom har varslet at aksjonister vil gjennomføre aksjoner mot det planlagte arbeidet i neste uke.