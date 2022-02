Norge planlegger stor militærøvelse midt under Ukraina-konflikten

Generalløytnant Yngve Odlo sier at Cold Response kan bli påvirket av Ukraina-konflikten. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det vi øver på, er å forsterke Norge i en krisesituasjon, transatlantisk fra USA, som er avgjørende for hele Europa, og en overføring av reaksjonsstyrker fra Nato til Sør-Norge. Hensikten er å få øvingsutbytte i et krevende klima, men også å vise evne og vilje til å gjøre dette hvis det skulle være behov for det, sier sjef for Forsvarets operative hovedkvarter generalløytnant Yngve Odlo.

14. mars starter den norske militærøvelsen Cold Response 2022, der 35.000 soldater fra 28 allierte land skal trene på å forsvare Norge. Øvelsen vil foregå i Sørøst-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge, og pågår i to uker.

Ukraina-konflikten kan påvirke

Øvelsen har vært under planlegging i lang tid, og gjennomføres normalt hvert andre år. I 2020 ble imidlertid Cold Response avlyst på grunn av koronaviruset.

Det er en spent situasjon i Europa i forkant av øvelsen, hvor over 150.000 russiske soldater nå står klare til invasjon ved grensen til Ukraina.

Odlo sier at Cold Response kan bli påvirket dersom Ukraina-situasjonen har tilspisset seg ytterligere om en måned, og at det er en mulighet for at noen land velger å omdisponere noen av soldatene og utstyret som opprinnelig skulle sendes til Norge.

– Det er nasjonale beslutninger, og det ligger ingen forpliktelser hos landene, så at det kan bli justeringer må vi regne med, sier sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter.

Han presiserer at det er vanlig med justeringer i hvor mange soldater og hvilke typer utstyr som blir sendt til slike øvelser.

– Øvelsen kan bli endret

– Risikerer man da at øvelsen kan bli amputert hvis en del av soldatene som skulle ha kommet, ikke kommer?

– Øvelsen kan bli veldig endret og amputert, og vi kan måtte justere oss, det er det ingen tvil om. Men det som har vært klart fra nasjonene og Nato er at nettopp nå er det viktig å gjennomføre Cold Response som felles aktivitet, på grunn av pandemien og fordi det er lenge siden vi har øvd, så viljen er der.

Han sier at de vil forholde seg til endringer på en pragmatisk måte, dersom de dukker opp.

– Dette er viktig, men det kan være andre ting som er viktigere, sier Odlo.

Russland sender trolig observatører

Russland er informert om Cold Response, og vil trolig sende observatører til øvelsen.

– Jeg tror vi kan forvente at de vil være til stede, og vi observerer også hva de gjør og har kontroll på dem. Erfaringsmessig opptrer de relativt profesjonelt og i henhold til avtalene vi har.