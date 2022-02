Russland hevder å ha innledet tilbaketrekking fra grenseområdene mot Ukraina, Nato avviser dette og Estlands etterretningstjeneste hevder at flere russiske kampgrupper nå er på vei mot grensa. Dette bildet fra det russiske forsvarsdepartementet skal vise stridsvogner som lastes på et tog for å bli fraktet tilbake til sine baser. Foto: Russlands forsvarsdepartement / AP / NTB Foto: NTB