Frankrike: Iran har få dager på å godta atomavtale

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian sier at en stor krise vil bli utløst hvis det ikke blir enighet.

– Det er ikke et spørsmål om uker, det er et spørsmål om dager. De har et veldig klart valg, enten slipper de løs en alvorlig krise i løpet av de neste dagene … eller så aksepterer de en avtale som respekterer interessene til alle parter, sa han onsdag.

Stormaktene skal være inne i den siste fasen av forhandlingene i Wien om å blåse liv i atomavtalen som USA gikk bort fra i 2015.