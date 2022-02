– Jeg vil gjerne være helt åpen og tydelig. Som eier av et teleselskap med et datterselskap i Myanmar, kan vi ikke forhindre at metadata havner i hendene til militærjuntaen. Det er et veldig krevende svar å gi, men det er et rett fram ærlig og klart svar, sa Vestre da han kommenterte saken i Stortinget.

Både Venstres Ola Elvestuen og Høyre-politiker Tage Pettersen ville vite hvordan regjeringen som majoritetseier i Telenor hadde håndtert saken.

– Helt forferdelig

Om få dager ventes det at salget av Telenors Myanmar-virksomhet til libanesiske M1 Group og myanmarske Shwe Byain Phyu Group blir godkjent. Frykten blant menneskerettighetsorganisasjoner er at informasjon om aktivister og andre kan bli lekket til militærjuntaen.

– For de 18 millioner kundene Telenor har i Myanmar, så er disse persondataene en direkte trussel for dem. De kan brukes, og de vil bli brukt av militærmyndighetene i Myanmar, sa Elvestuen.

Næringsministeren understreket at det er styret og ledelsen i Telenor som må ta avgjørelsene i saken, men gjorde det klart at Næringsdepartementet har vært i tett dialog med selskapet.

– Det som skjer i Myanmar, er helt forferdelig, det bekymrer oss sterkt og det er i første rekke forferdelig for lokalbefolkningen. For Telenors del er det dessverre ingen gode løsninger, ingen åpenbare svar, og selskapet forteller oss at de har måttet vurdere å velge mellom alternativer som alle kan innebære alvorlige konsekvenser.

– Veldig vanskelig situasjon

Ifølge statsråden har departementet hatt nesten 20 møter med Telenor med saken, og han har også selv hatt direkte dialog med styrelederen.

– Telenor står også i en veldig vanskelig situasjon. De vurderer ulike scenarioer, ulike situasjoner. Og vi har tillit til at selskapet håndterer dette på den best mulige måten, eller minst ille måten, sier Vestre.

Tage Pettersen viste til at Telenor er klaget inn for OECDs nasjonale kontaktpunkt av 474 sivilrettslige organisasjoner, og til Datatilsynet for brudd på GDPR.

Han ville blant annet vite om departementet har vurdert å be Telenor sette salget på vent til man får klarhet i om disse klagene vil føre fram, noe statsråden avviste.

Han spurte også om de omdømmemessige konsekvensene er vurdert.

– Salget av Telenor Myanmar vil kunne ha omdømmemessige konsekvenser, men det vil også de andre alternativene kunne ha. Dette er ingen enkel sak, sa Vestre.