Biden vil ha beviser for russisk nedtrapping

Russlands president Vladimir Putin opplyste tirsdag at det er innledet en «delvis tilbaketrekning av styrker» fra grenseområdene mot Ukraina.

USAs president Joe Biden understreket i en TV-tale tirsdag at dette i så fall er gledelig, men etterlyste beviser.

– Det vil være bra, men vi har ennå ikke verifisert dette, sa han.

Ifølge Biden har Russland samlet 150.000 soldater nær Ukraina.

– Angrep er fortsatt en mulighet, sa Biden, som understreket at han og Putin er enige om å videreføre dialogen og at det fortsatt er håp om å finne en diplomatisk løsning på den spente situasjonen.

Biden henvendte seg også direkte til det russiske folk, ifølge VG:

– USA og Nato er ikke en trussel mot Russland. Ukraina er ikke en trussel mot Russland. Vi søker ikke å destabiliserer Russland. Til Russlands statsborgere: dere er ikke våre fiender. Jeg tror ikke dere ønsker en blodig krig med Ukraina, et folk dere deler en dyp historie med.

Klar med sanksjoner

– Vi bør gi diplomatiet alle sjanser til å lykkes. Så lenge det er håp om en diplomatisk løsning, vil vi forfølge dette, sa han.

Dersom Russland skulle angripe Ukraina, er USA beredt på å slå hardt tilbake, forsikret Biden.

Tøffe sanksjoner mot Russland vil imidlertid også ramme amerikansk økonomi og kan resultere i økte priser og problemer med energiforsyningen, advarte han.

– Det amerikanske folk forstår at det å forsvare demokrati og frihet alltid vil ha en pris. Jeg skal ikke late som om dette blir smertefritt, sa Biden.

Målbare beviser

USAs utenriksminister Antony Blinken etterlyste også «målbare og troverdige» beviser for russisk tilbaketrekning da han snakket med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov tirsdag. Det samme gjorde Tysklands president Frank-Walter Steinmeier under et besøk i Latvia.

– Vi behøver klare og troverdige signaler på at det nå skjer en nedtrapping etter den betydelige styrkeoppbyggingen som har funnet sted langs Russlands vestlige grense, sa Steinmeier.