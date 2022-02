– Det vi ikke ønsker i fremtiden, er å leve i skyggen av Moskva, hvor de vil ha innflytelse over vår sikkerhetspolitikk eller beslutninger, sier forsvarsminister Peter Hultqvist til TV4.

Han fremholder at Sverige, i likhet med andre europeiske land, må fortsette å motsette seg Russlands forsøk på å øke innflytelsen i Ukraina og det europeiske systemet.

– Det er ingen mulighet for kompromiss. Da gir vi opp vår egen rett til beslutninger og suverenitet, og det kan ikke skje, sier Hultqvist.

Han sier at det er vanskelig å si om det går mot en invasjon av Ukraina eller ei, men han påpeker at Russlands president Vladimir Putin tilsynelatende har tilrettelagt alt for et militært angrep.

– Dersom Russland slår til, kommer Sverige til å være en aktiv part i den responsen som planlegges i form av harde sanksjoner og mottiltak, sier han.