Biden forsikret Ukrainas president om amerikansk støtte

USA vil fortsette sin støtte til Ukraina, og USA og allierte vil reagere raskt på enhver russisk opptrapping, var blant tingene Biden sa til sin ukrainske kollega, ifølge en uttalelse fra Det hvite hus.

De to presidentene var enige om å fortsette det diplomatiske sporet som har pågått den siste tiden i et forsøk på å få ned spenningsnivået i Ukraina-konflikten, heter det videre.

– Det finnes ingen tegn til at ting beveger seg i riktig retning. Det finnes absolutt ikke noen tegn til at Putin har intensjoner om å trappe ned. Og det er i alle fall ingen tegn til at han forplikter seg til en diplomatisk tilnærming fremover, sier Pentagon-talsmann John Kirby.

USA: Putin viser ingen tegn til nedtrapping

Russlands president Vladimir Putin.

Samtalen mellom Biden og Zelenskyj skjer dagen etter at Biden hadde en timelang telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin.

Samtalen skal ikke ha resultert i noen konkrete gjennombrudd, men de to ble enige om å fortsette dialogen. Pentagon uttalte imidlertid søndag at det ikke er noen grunn til optimisme, og at Putin ikke viser noen tegn til nedtrapping.

Russland avviser invasjonsplaner



USA gikk før helgen ut med en advarsel om at russerne nå har samlet tilstrekkelige styrker ved den ukrainske grensen for å kunne starte en offensiv «når som helst».

Russland har gjentatte ganger avvist planene om å invadere Ukraina. Den siste tiden har det foregått hektisk diplomati rundt om i Europa for å dempe spenningsnivået rundt Ukraina.

Ifølge den norske etterretningssjefen Nils Andreas Stensønes er det utplassert over 150.000 russiske soldater nær Ukrainas grenser.Mange av dem er i gang med det Russland beskriver som militærøvelser. Også i Hviterussland deltar russiske styrker i en øvelse, og i tillegg har det fredag vært marineøvelser i Svartehavet.(Photo by Handout / Russian Defence Ministry / AFP) Foto: Handout / AFP

Polen forbereder seg på å ta imot ukrainske flyktninger



Polen forbereder seg på å ta imot flyktninger fra nabolandet Ukraina i tilfelle Russland skulle angripe landet.

Det opplyser den polske innenriksministeren Mariusz Kaminski. Myndighetene i Warszawa forbereder en rekke scenarioer, opplyser han.

– Et av dem er at vi forbereder lederne for regionale myndigheter på et mulig innrykk av flyktninger fra Ukraina som, i kjølvannet av en mulig konflikt, vil søke trygghet i landet vårt, sier han i en Twitter-melding.

Ukrainske borgere har i dag muligheten til å besøke Polen og Schengen-området som turister i en periode på opptil 90 dager. Det er fra før mange ukrainske arbeidere i Polen. I desember hadde omkring 300.000 arbeidstillatelse.

Antallet ukrainere som jobber i Polen uten tillatelse, antas å være enda høyere.

Fly i ukrainsk luftrom mister forsikring fra mandag

Flere flyselskaper har besluttet å unngå ukrainsk luftrom de nærmeste dagene. Foto: David Peacock

Ukraina insisterer på å holde luftrommet åpent til tross for vestlige advarsler om en mulig russisk invasjon. Det kan vise seg krevende.

Det ukrainske flyselskapet Skyup opplyser ifølge Aftonbladet at fly i ukrainsk luftrom fra og med mandag ikke vil være forsikret gjennom internasjonale forsikringsselskaper. Det kan bety en bølge av innstillinger, ifølge avisen.

Flere flyselskaper har besluttet å unngå ukrainsk luftrom de nærmeste dagene. Det gjelder blant annet nederlandske KLM.

Søndag ble dessuten et passasjerfly på vei fra Portugal til Kiev tvunget til å lande i Ukrainas naboland Moldova. Et ukrainsk lavprisselskap hadde leaset flyet fra et irsk selskap, som sa nei til flyging i ukrainsk luftrom.

– Luftrommet over Ukraina er fortsatt åpent, og staten jobber for å unngå risiko for flyselskapene, skriver Ukrainas infrastrukturdepartement etter et krisemøte i Kiev søndag.

En rekke land, blant dem Norge, har de siste dagene bedt sine borgere forlate Ukraina på grunn av muligheten for en russisk invasjon.

Svenske OSSE-observatører blir værende i Ukraina



Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Brussel 16. desember. Foto: Olivier Matthys / AP

I motsetning til USA og Storbritannia, vil ikke Sverige hente hjem sine observatører i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) fra Ukraina.

– Utenriksdepartementet er i løpende kontakt med myndighetene som bidrar med personale til den internasjonale innsatsen i Ukraina, og har fått beskjed om at de ansatte hovedsakelig har til hensikt å bli i landet for å fullføre sine oppdrag, skriver departementet i en epost til nyhetsbyrået TT.

Rundt 25 sivile svensker deltar i den internasjonale innsatsen som støtter Ukraina, blant annet gjennom OSSEs overvåkingsoppdrag SMM.

– Observatørenes virksomhet er særlig viktig i dagens situasjon for å bidra til nedtrapping og for å ha en objektiv vurdering av utviklingen, skriver svensk UD.

Tidligere søndag opplyste Storbritannia og USA at de henter hjem sine OSSE-observatører grunnet den skjerpede sikkerhetssituasjonen. USA har advart om at Russland kan komme til å invadere Ukraina «når som helst».

Beslutningen har fått Russland til å uttrykke bekymring.

– Disse avgjørelsene kan kun forårsake alvorlig bekymring, sier talskvinne Maria Zakharova i utenriksdepartementet i Moskva søndag.