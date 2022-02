– Frp er sterkt skeptiske til at Ap og Sp fortsetter å føre en politikk som gambler med innbyggernes penger på enkeltnæringer og enkeltteknologier, hvor skattebetalerne blir pålagt urimelig høy risiko, men der store selskaper vil sitte igjen med potensiell gevinst, sier Sve.

Han mener havvindprosjektet som regjeringen la fram onsdag framstår som et massivt subsidiesluk gjennom ulønnsom utbygging av flytende havvind der norske skattebetalere sitter igjen med milliardregning og betydelig risiko.

– Da er det rimelig absurd

Frps energipolitiske talsperson, Frank Sve. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Samtidig peker han på at industrien tidligere vært krystallklare på at lønnsomheten gjennom utbygging i Sørlige Nordsjø II forutsetter at de også kan eksportere kraft til utlandet ved behov gjennom hybridkabler.

– Da er det rimelig absurd at Senterpartiet nå godkjenner deler av utbyggingen her, uten at de samtidig avklarer sitt syn på om de vil tillate nye utenlandsforbindelser, stikk i strid med lovnadene fra regjeringsplattformen. Vedum bør nå ta seg tid til å forklare velgerne grundig om hvem Senterpartiet vil gi påføre økte kostnader – Skattebetalerne eller strømkundene? spør Sve.