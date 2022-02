Mandag var det klart for Olaf Scholz’ første statsbesøk til Det hvite hus som Tysklands forbundskansler. Temaet for besøket var Ukraina-krisen og hvilke sanksjoner de skulle innføre mot Russland ved en mulig invasjon at Ukraina.

Under et intervju med CNN i forbindelse med besøket, fremsto det som om det var et betydelig gap mellom hans og Joe Bidens syn på den gigantiske gassrørledningen Nord Stream 2s fremtid. Rørledningen skal frakte naturgass fra Russland til Tyskland, uten å gå gjennom Ukraina.

(Saken fortsetter under bildet).

Slik skal gassrørledningen Nord Stream 2 gå fra Ust-Luga i Russland til Greifswald i Tyskland. Denne vil Biden og USA sette en stopper for hvis Russland invaderer Ukraina. Foto: Gazprom

Taus om rørgassledningen

På en pressekonferanse etter møtet med Scholz var Biden klar på at Nord Stream 2-prosjektet ikke kom til å gå videre hvis Russland invaderer Ukraina. Og lovte at det betydde slutten for rørgassledningen.

Denne holdningen har han og flere amerikanske tjenestemenn hatt i lang tid.

Det har også vært et viktig diskusjonstema i Scholz’ nye regjering, da Tyskland er avhengig av russisk gass.

Selv ville ikke Scholz en gang navngi prosjektet under den samme pressekonferansen, og nektet ifølge CNN å forplikte seg til å avslutte rørledningen hvis Russland invaderer Ukraina.

Bildet av et skip som jobber med rørledningen Nord Stream 2 fra Russland til Tyskland. Foto: Bernd Wuestneck / AP / NTB scanpix

I stedet sa Scholz at Tyskland ville forbli på samme linje som USA:

– Alle steg vi vil ta, vil vi ta sammen. Som presidenten sa, vi forbereder oss på det. Du kan være sikker på at Tyskland vil stå sammen med alle sine allierte, og spesielt USA, og at vi tar de samme stegene. Det vil ikke være annerledes i denne situasjonen, sa kansleren til CNN.

Skaper trøbbel for den tyske utenriksministeren

Scholz har tidligere fått kritikk fordi han har vært for taus i forbindelse med Ukraina-krisen, og tilsynelatende unnlatt å konfrontere Putin om Russlands militære fremstøt i Europa.

Nord Stream 2 får mye av skylden for nettopp dette, da det kan se ut som om Tyskland vegrer seg for å ilegge Russland strenge straffer og samtidig risikere en stenging av olje og gass til landet i de kalde vintermånedene.

Det spekuleres også i om Scholz’ manglende standpunkt har skapt problemer for Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock under hennes besøk i Ukraina.

Utenriksminister Annalena Baerbock skulle møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mandag, men møtet ble brått kansellert. Foto: Hannibal Hanschke / Pool / AP / NTB

Mandagens planlagte møte mellom Baerbock og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble nemlig brått kansellert. Offisielt skyldes avlysningen en planleggingsfeil, men ifølge CNN hevder en kilde nær den ukrainske regjeringen at møtet ble avlyst fordi Tyskland ikke vil bekrefte at de vil forlate Nord Stream 2-prosjektet hvis Russland invaderer, og fordi Tyskland ikke har vært villig til å gi viktig militærhjelp til Ukraina.

Til CNN sa Scholz at han ikke visste om møtet mellom Bearbock og Zelenskyj ble avlyst på grunn av Tysklands holdning til rørledningen.

– Jeg er kansler nå

Den tidligere tyske kansleren Gerhard Schröder sitter styret for Nord Stream 2, og er blitt nominert til å sitte i styret til Russlands statseide gassgigant Gazprom. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Biden var mandag derimot klar på at Scholz ikke trenger å vinne tilbake noen tillit hos USA ved å offentlig forplikte seg i mer tydelig til å avslutte Nord Stream 2-prosjektet dersom Russland skulle gå videre med en invasjon.

Inntrykket av at Tyskland ikke er villig – eller, på grunn av sin energiavhengighet av Russland, ikke er i stand til – å tilby seriøse avskrekkingstiltak, skal ha gjort noen amerikanske tjenestemenn frustrerte.

Det har ikke hjulpet at den forrige forbundskansleren fra Scholz’ parti, Gerhard Schröder, sitter i styret for Nord Stream 2, og at han i forrige uke ble nominert til å sitte i styret til Russlands statseide gassgigant Gazprom. Schröder var kansler før Angela Merkel satt i 16 år.

– Han snakker ikke for regjeringen. Han jobber ikke for regjeringen. Han er ikke regjeringen. Jeg er kansler nå, sier Scholz til CNN, på spørsmål om Schröder.