Det opplyser partiet i en pressemelding.

– Jeg har vært aktiv i partipolitikken hele mitt voksne liv og hatt de fleste roller man kan ha i KrF. Jeg har fått være med på mye og opplever at dette er riktig tidspunkt for meg å gå videre til nye utfordringer, sier Noresjø.

I mars starter hun som prosjektleder for Grønt Landtransportprogram i NHO, en stilling som ikke lar seg kombinere med partipolitiske tillitsverv.

KrF-leder Olaug Bollestad sier hun gjerne skulle hatt med Noresjø videre.

– Samtidig har jeg respekt for at hun ønsker nye utfordringer, og at det ikke alltid lar seg kombinere med sentrale partiverv, sier Bollestad.

Noresjø tilhørte den røde fløyen under KrFs veivalg høsten 2018.

Hun har tidligere vært statssekretær for samferdselsminister Knut Arild Hareide.